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"أردوغان" يعلن عن خطوة مفاجئة بشأن ليبيا

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان
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الطيب حسين

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ردوغان

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن اعتزامه اتخاذ خطوة جديدة بشأن الأزمة المشتعلة في ليبيا.

وذكر "أردوغان" عقب محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه سيحضر قمة برلين بشأن ليبيا في 19 يناير الجاري.

ولفت غلى أن حضوره سيكون إلى جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء إيطاليا.

وبحث "أردوغان" الملف الليبي مع رئيس الوزراء الإيطالي، كما أعرب عن تمنيه أن يستمر وقف إطلاق النار في ليبيا.

وتابع أن المحادثات بين الوفود التركية والروسية والليبية التي تجرى اليوم في موسكو تسير على نحو إيجابي.

وأضاف أنه جرى مع "كونتي" البحث أيضا في الملف السوري، ووقف إطلاق النار في إدلب.


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