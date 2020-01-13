كارثة إنسانية في الإسكندرية.. مصرع خمسة على الأقل

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شهدت منطقة العطارين بالإسكندرية كارثة إنسانية، اليوم الإثنين، بانهيار عقار أودى بحياة 5 وإصابة آخر حتى الآن.

وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث فور إبلاغ الأهالي لقوات الأمن، وقال سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش، أن العقار مكون من 3 طوابق، وهو بناء قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم لسنة 2017.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، في تصريحات صحفية، أن الانهيار أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة آخر، مشيرا إلى أنه جرى نقل الجثث لمشرحة الإسعاف، والمصاب للمستشفى الأميري الجامعي.


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