معاقبة أستاذة بجامعة أسوان بسبب واقعة تحرش

13 يناير 2020 - 07:43 م

عاقبت جامعة أسوان معيدة على خلفية اتهامها لأحد الطلاب بالتحرش بها داخل لجنة امتحان، قبل تقدمها ببلاغ في قسم الشرطة.

الكواليس كشفها الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"؟

وذكر أن الحادثة وقعت قبل نحو 10 أيام، أثناء امتحان للفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، موضحًا أنه عقب الانتهاء من الامتحانات ادعت مدرسة مساعدة بأن طالبا اقتحم اللجنة وحاول التحرش بها.

وتابع أنها تقدمت ببلاغ في قسم الشرطة دون اتباع الوسائل القانوينة بالرجوع للمسئول القانوني في الجامعة، مشيرًا إلى أن القسم ألقى القبض على الطالب وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأشار إلى أن الجامعة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق، وتم استدعاء المعيدة أكثر من مرة ولكنها لم تحضر في كل المرات، وتهربت.

وأضاف أن تحقيقات اللجنة انتهت بعد كشف كل ملابسات الواقعة بأنه إدعاء غير حقيقي، تعرض فيه الطالب إلى الظلم .

وأشار إلى أن الطالب لا يزال محبوسًا حتى هذه الساعة، موضحًا أنه من المنتظر أن تسفر التحقيقات براءة الطالب من واقعة التحرش.

وصدر قرار من الجامعة بوقف المعيدة عن العمل لمدة 3 شهور وإحالتها للتأديب.