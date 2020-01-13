وديًا.. الإسماعيلى يهزم الترسانة 1/2

13 يناير 2020 - 07:58 م

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا وديًا على الترسانة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة سموحة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري العام.

الودية جاءت بناءً على طلب من المدرب الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للدراويش، للتعرف على قدرات جميع لاعبيه سعيا لاستغلالهم على أفضل شكل.

سجل الإسماعيلي هدفيه في الشوط الثاني بواسطة عمر الوحش من ركلة ثابتة ومحمد مجدي من ركلة جزاء، ليقلب تأخره في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الترسانة بهدف أيمن الهاجري.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة، جمعهم من 13 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 6 لقاءات.