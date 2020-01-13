«عبد الحفيظ»: أغلقنا ملف إفريقيا وتركيزنا على مواجهة طنطا

13 يناير 2020 - 08:29 م

أکد سيد عبدالحفيظ، مدير الکرة بالفريق الكروي الأول في النادي الأهلي، أن تركيز الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه منصب حاليًا علي مباراة طنطا المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في الدوري العام.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن الفريق لا يشغل باله بملف دوري أبطال أفريقيا مؤقتا لحين انتهاء المرحلة المقبلة من الدوري وبعدها يکون لکل حادث حديث.

وعاد الأهلي إلي القاهرة فجر اليوم الاثنين قادما من زيمبابوي بعد التعادل مع بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.