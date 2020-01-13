إعلامية شهيرة: فخورة جدًا إني مطلقة

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لجين عمران
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محمد فضل- متابعات

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طلاق

سعودية

اعلامية

لجين عمران

قالت الإعلامية السعودية الشهيرة  لجين عمران، إنها فخورة كونها مطلقة لأن الطلاق ليس حرامًا، مشيرة إلى أنها تزوجت وعمرها 16 عامًا، وأنجبت ابنتها وعمرها 17 عامًا ثم أنجبت ابنها وعمرها 19 عامًا.

وأضافت عبر فيديو، أفتخر جدا أني مطلقة والطلاق كان برغبة شخصية مني، وتابعت :"الطلاق ليس عيب او حرام ويحلله الشرع والدين، فلذلك موضوع إني أشوف نفسي مش مرتاحة أو مبسوطة ومهانة كرامتي ، إيش المانع إني أطلب الطلاق، أطلب الطلاق بإرادتي وأقدر أكافح وأشتغل وأصرف على نفسي وأتخذ قراراتي".

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