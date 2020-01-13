ضبط المتسبب في أزمات لمئات الفتيات بالسعودية

13 يناير 2020 - 08:54 م

نجحت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية في ضبط شاب متورط في سرقة حافلات تقل مئات الطالبات بالبلاد.

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن من ضبط المتهم، موضحة أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

وكشفت أن الموقوف متهم بسرقة حافلات مخصصة لنقل الطالبات، لافتة إلى أن عدد الحافلات يبلغ 40 حافلة.

ولفتت إلى أن عملية القبض تمت قبل محاولة المتهم الفرار إلى خارج البلاد.

وأكدت الشرطة عبر "تويتر" أنه تم القبض على المتهم بعد تورطِه في سرقة أكثر من 40 حافلة مخصصة لنقل الطالبات.

كما أرفقت الصفحة صورة للمتهم، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل أو الدوافع، التي قادته لارتكاب الجريمة.