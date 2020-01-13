الدولار يواصل التراجع.. ويسجل هذا الرقم

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واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجعه خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد.

وكان السعر قد تراجع يوم أمس أيضًا في عدد من البنوك، ليواصل سلسلة الهبوط منذ بدء العام الجاري.

وسجل سعر الدولار تراجعًا اليوم الاثنين، تراجعًا بنحو 4 قروش.

وبلغ السعر في بنك الإسكندرية 15.86 جنيه للشراء ونحو 15.96 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين بلغ سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

أما بنك مصر فسجل سعر العملة الخضراء  15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي بلغ سعر الدولار 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.


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