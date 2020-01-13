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"ضاعت فلوسك ياقطر" يتصدر تويتر بسبب تعويضات طائرة أوكرانيا

عرب وعالم

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محمود أبوسعد

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احتل هاشتاج "ضاعت فلوسك ياقطر" المركز الأول تريند تويتر في مصر والخليج مساء الأثنين  ، بعدما أفادات وكالات الأنباء العالمية نقلًا عن مصاد إيرانية، أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد عرض على الرئيس الإيراني حسن روحاني حوالى 3 مليارات دولار كتعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية التي اعترفت طهران السبت بإسقاطها بعد أيام من نفيها وإنكارها ذلك، جاء ذلك في الإجتماع الذي جمعه بمرشد طهران خامئني، الأحد في زيارة تعد الأولى له رسميا منذ توليه الحكم.
ولم يصدر حتى الآن نفي قطري، واكتفت طهران بالرد عبر وكالة محلية على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قائلًا "هذه المزاعم غير حقيقية، وليس من المقرر أن تدفع قطر أي غرامة، وهذا الأمر غير متعارف عليه في العلاقات الدولية"، مضيفا أن "قطر تسعى لإيجاد علاقات قوية مع إيران".، دون توضيح عن كيفية سعي الدوحة لإيداد تلك العلاقات القوية.

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