» "ضاعت فلوسك ياقطر" يتصدر تويتر بسبب تعويضات طائرة أوكرانيا

13 يناير 2020 - 10:01 م

احتل هاشتاج "ضاعت فلوسك ياقطر" المركز الأول تريند تويتر في مصر والخليج مساء الأثنين ، بعدما أفادات وكالات الأنباء العالمية نقلًا عن مصاد إيرانية، أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد عرض على الرئيس الإيراني حسن روحاني حوالى 3 مليارات دولار كتعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية التي اعترفت طهران السبت بإسقاطها بعد أيام من نفيها وإنكارها ذلك، جاء ذلك في الإجتماع الذي جمعه بمرشد طهران خامئني، الأحد في زيارة تعد الأولى له رسميا منذ توليه الحكم.