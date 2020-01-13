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مصرع 6 أشخاص جراء انهيار ثلجي غربي أفغانستان

عرب وعالم

ثلوج جبال تبوك
ثلوج جبال تبوك
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المصريون ووكالات

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لقي 6 أشخاص مصرعهم، الإثنين، جراء انهيار ثلجي على أحد المنازل في ولاية هرات، غربي أفغانستان.
وقال المتحدث باسم الولاية، جيلاني فرهاد، في تصريحات للصحفيين، إن الثلوج المتساقطة منذ أيام، أثرت سلبا على حياة المواطنين.
وأفاد فرهاد، بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى بعض مناطق الولاية، بعد أن تسببت الثلوج في إغلاق الطرق المؤدية إليها.
وأضاف أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في انهيار ثلجي على منزل بقضاء "إنجل" في الولاية.
وأدت الظروف الجوية القاسية إلى وفاة 24 شخصًا على الأقل، وفقًا لوزارة إدارة الكوارث بأفغانستان.
كما أعلنت، في بيان لها، تواصل تساقط الثلوج في 13 ولاية مختلفة.
وأوضح البيان، أن العديد من طرق البلاد، وعلى رأسها تلك الرابطة بين العاصمة كابل والمناطق الشمالية، أغلقت جراء التساقط الكثيف للثلوج.
كما ذكر أن الرحلات الجوية في مطار "كابل" الدولي، شهدت اضطرابات، لنفس السبب. -

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