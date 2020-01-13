» "موسى" يسخر من تدريب الجيش القطري: "مرعب"

13 يناير 2020 - 11:12 م

كشف الإعلامي أحمد موسى عن قيمة صفقات الأسلحة التي اشترتها قطر منذ عام 2017، مشيرا إلى أن قيمتها بلغت 58 مليار دولار.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قطر اشترت أسلحتها من روسيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، من أجل أن تحظى بدعم ومساندة تلك الدول، وليس من أجل الأهداف العسكرية.



وسخر موسى، من تدريبات الجيش القطري واصفا إياها بأنها «مرعبة وتدرّس»، متسائلا في أي مدرسة «اتعلموها»؟

