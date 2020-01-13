  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سجناء في قضية رابعة: "ننتحر لكم"

هذا ما قاله "أديب" عن وفاة متهم بقضية رابعة في السجن

الشرطة الكويتية

مصرية تحرر محضرًا ضد زوجها في الكويت

فاروق حسني: "إللي مش هيقبض من السيسي هيبقى ضده"

فاروق حسني: أنا صاحب فكرة إنشاء المتحف الكبير

تلاميذ رياض الأطفال

أزمة بين البرلمان ووزيرة الثقافة بسبب "قصص الأطفال الجنسية"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن مفاوضات سد النهضة

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

هذا هو السبب الحقيقي لإنخفاض سعر الدولار في مصر

القمح

خبراء وبرلمانيون: «الزمير» يهدد بتدمير زراعة القمح

الدولار

الدولار يواصل التراجع.. ويسجل هذا الرقم

السعودية

ضبط المتسبب في أزمات لمئات الفتيات بالسعودية

الديهي مع الداعشية

داعشية مصرية تكشف تفاصيل صادمة من قلب سجون سوريا

نيابة باريس تفتح تحقيقا حول عنف الشرطة ضد المتظاهرين

عرب وعالم

بـ "السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة في فرنسا
بـ "السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة في فرنسا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبي يطالب بغداد بإنهاء العنف ضد المتظاهرين

#

الهند.. مقتل 3 متظاهرين خلال احتجاجات على قانون المواطنة

#

واشنطن تندد باستخدام "القوة الفتاكة" ضد المحتجين الإيرانيين

#

مرافق "باسيل" يرفع السلاح ضد المتظاهرين.. ماذا حدث

فتحت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس، تحقيقا على خلفية استخدام الشرطة للعنف ضد متظاهرين احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد بالبلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، الإثنين، أن النيابة العامة بباريس، فتحت تحقيقا حول حادثتين مختلفتين خلال مظاهرات الخميس الماضي، حيث استخدمت فيهما الشرطة العنف ضد المتظاهرين.
وأضافت الوسائل المذكورة أن "وحدة التحقيق في الشرطة الوطنية" الفرنسية، هي من ستشرف على التحقيق.
يذكر أن النيابة العامة بباريس، فتحت الجمعة، تحقيقا حول إطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي على المتظاهرين من مسافة قريبة جدا، خلال نفس المظاهرات.
وفي 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، شهدت مختلف المدن الفرنسية وعلى رأسها باريس، احتجاجات على المشروع، حيث استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع، لتفريق جموع المتظاهرين إثر مناوشات بين المحتجين وعناصر الشرطة.
وبحسب معلومات استقاها مراسل الأناضول من مصادر أمنية، أسفر تدخل الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين في 2019، عن مقتل شخص، وإصابة 500 آخرين، بينما فقد 26 بصرهم، و5 بُترت أيديهم.
ومن بين المصابين جراء عنف الشرطة الفرنسية، مصور الأناضول مصطفى يالجين، حيث أصيب في عينه بقنبلة بلاستيكية، خلال تغطيته للمظاهرات بباريس، في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
ومنذ 5 ديسمبر 2019، تنفذ الشركة الوطنية لسكك الحديد (إس إن سي إف) والشركة الوطنية للنقل، إضرابًا شلّ الحركة في البلاد؛ احتجاجًا على القانون، ليكون بذلك هو الإضراب الأطول في تاريخ البلاد منذ 1986.
ويهدف مشروع القانون المثير للجدل إلى التمييز بين الموظفين والعمال في التقاعد، وإلغاء الامتيازات، ورفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64، ما يؤثر سلبا على عشرات القطاعات.
ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يُعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.
ويقوم نظام النقاط الجديد، الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حالياً، ومن بينها أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكراً. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة
» بومبيو: نعيد تشكيل سياسة ردع حقيقية ضد إيران
» وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني عمل "مشروع"
» "موسى" يسخر من تدريب الجيش القطري: "مرعب"
» داعية إسلامي: الزوج الصالح يتحمل أذى زوجته
» بوتين يقترح على الأسد دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة سوريا
» إيران تهدد باتخاذ إجراءات أخرى ضد السفير البريطاني
» بريطانيا تحذر إيران من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية
» بالفيديو.. «ماني» يلجأ لطريقة غريبة خوفًا من الحسد
» "ضاعت فلوسك ياقطر" يتصدر تويتر بسبب تعويضات طائرة أوكرانيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة