إجراءات قانونية ضد بائعي القصص الجنسية للأطفال

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اللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك
اللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك
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المصريون ـ متابعات

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أكد اللواء دكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، ترحيبه بالذهاب إلى مجلس النواب، بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق، على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف، مصطحبة معها تلك الكتب والمجلات باجتماع اللجنة.
وقال خلال مداخلة هاتفية، إن المادة 13 في قانون حماية المستهلك تحظر استيراد أو أنتاج أو تداول أو الإعلان عن منتج يكون من شانه التمييز أو الإساءة إليهم أو الاخلال بالنظام العام والقواعد العامة، ومن خلال هذا النص سيتوجه للنواب لمناقشة النص مع المسئوليين، مؤكدًا :«لن نتخلى عن مسئولياتنا، وسنتحرك فورًال
وأشار إلى أنه تم تكيف عناصر الضبطية القضائية بالتوجه للمناطق والاماكن التي تبيع مثل هذه الكتب وسيتم اتخاذ الإجراء القانونى المناسب حال ثبوت تلك المخالفات.

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