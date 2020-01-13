واشنطن: إطلاق النار في قاعدة بفلوريدا عمل إرهابي

13 يناير 2020 - 11:30 م

أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي ترحيل 21 طالبا سعوديا على خلفية حادث إطلاق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا، في ديسمبر الماضي، والذي صنفته هجوما إرهابيا.



وقال وزير العدل والنائب العام الأمريكي، ويليام بار، في تصريح أدلى به مساء اليوم الاثنين، للإعلان عن نتائج التحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع في القاعدة الجوية للبحرية الأمريكي في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، يوم 6 ديسمبر الماضي، إن «ما حدث هو عمل إرهابي»، حيث «تؤكد الحقائق أن مطلق النار انطلق من الإيديولوجية الجهادية».



وأشار بار إلى أن التقارير التي تحدثت عن وصول منفذ الهجوم، محمد سعيد الشمراني، إلى القاعدة رفقة طلاب عسكريين سعوديين آخرين قاما بتصوير إطلاق النار، غير صحيحة.

