» وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني عمل "مشروع"

هذا ما قاله "أديب" عن وفاة متهم بقضية رابعة في السجن
مصرية تحرر محضرًا ضد زوجها في الكويت
فاروق حسني: أنا صاحب فكرة إنشاء المتحف الكبير
أزمة بين البرلمان ووزيرة الثقافة بسبب "قصص الأطفال الجنسية"
تعليق ناري لـ"أديب" بشأن مفاوضات سد النهضة
هذا هو السبب الحقيقي لإنخفاض سعر الدولار في مصر
خبراء وبرلمانيون: «الزمير» يهدد بتدمير زراعة القمح
الدولار يواصل التراجع.. ويسجل هذا الرقم
ضبط المتسبب في أزمات لمئات الفتيات بالسعودية
داعشية مصرية تكشف تفاصيل صادمة من قلب سجون سوريا
المصريون ووكالات
فجر
05:32
شروق
06:59
ظهر
12:09
عصر
14:59
مغرب
17:18
عشاء
18:48