» وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني عمل "مشروع"

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قاسم سليماني
قاسم سليماني
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المصريون ووكالات

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اغتيال "سليماني" أهم من قتل "بن لادن"

أعلن وزير العدل الأمريكي، وليام بار، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لديه، بشكل واضح، السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.
وأبلغ بار الصحفيين أن سليماني كان «هدفا عسكريا مشروعا» وأن الضربة «كانت عملا مشروعا دفاعا عن النفس».

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