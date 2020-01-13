تعليق ناري لـ"أديب" بشأن مفاوضات سد النهضة

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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن رفضه مد أمد مفاوضات سد النهضة، معقبا: "دي ماية بتنقط، والوقت ليس في مصلحتنا"، منوها بأنه لا مجال لحسن النية، حيث أنهم أعلنوا الملىء في 2020.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه في حال فشل مفاوضات سد النهضة رسميا، فيجب على مصر أن تتوجه فورًا إلى مجلس الأمن، خاصة وأن مصر لديها كافة البيانات، والتقارير، مضيفا: "المفاوضات صعبة، وموقفنا عادل، ومصر تستخدم كل أوراقها للحفاظ على حقوق أجيال قادمة".
وأضاف أن المفاوض المصري لم يتنازل عن نقطة، والمفاوض الإثيوبي من عدم تنازل المفاوض المصري عن أي مطلب، لافتا إلى مصر تقدم عدد من الاختيارات التي من شأنها عدم الإضرار بمصر أو إثيوبيا، متابعًا: "كنا بنجري ورا بعض في محمود، هما بنوا السد في 2011.. تقليل حصة مصر في المياه تحدي كبير".

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