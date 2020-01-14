» بومبيو: نعيد تشكيل سياسة ردع حقيقية ضد إيران

14 يناير 2020 - 12:00 ص

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الإثنين، أن واشنطن تعيد تشكيل "سياسة ردع حقيقية ضد إيران" إلى أن "تتصرف كدولة طبيعية".



وبلغ التوتر بين البلدين ذروة جديدة، قبل أيام، إثر اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد، ورد إيران بإطلاق صواريخ على قاعدتين في جارتها العراق تستضيفان جنودًا أمريكيين.

وقال بومبيو، في كلمة ألقاها أمام طلاب بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إن "الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب وأعضاء فريقه للأمن القومي يعيدون تأسيس سياسة ردع حقيقة ضد إيران".

وأضاف: "من الناحية الاستراتيجية سياسة الردع هذه تعني إقناع الطرف الآخر بأن تكاليف سلوك معين تتخطى فوائده".

واعتبر أنه "على مدار عقود لم تعمل الإدارة الأمريكية بحزبيها السياسيين (الرئيسيين: الجمهوري والديمقراطي) بشكل كافٍ لردع إيران بغية الحفاظ على أمننا".

ورأى أن الاتفاق النووي الموقع بين القوى الغربية وإيران، عام 2015، "زاد الأمور سوءًا"، ما مكن النظام (الإيراني) من جمع ثروة وتأسيس شبكات من الميليشيات الشيعية، التي قتلت أمريكيًا (في العراق مؤخرًا) وشكلت خطرًا كبيرًا على سفارتنا ببغداد".

وانسحبت واشنطن من هذا الاتفاق، في 2018، ما ردت عليه طهران، بعد عام، بتخفيض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال إن ما فعلته إدارة ترامب هو أنها فرضت عزلة دبلوماسية وضغوطًا اقتصادية وردعًا عسكريًا على إيران.

وأضاف أن الهدف هو "حرمان النظام (الإيراني) من الموارد التي يحتاجها لتنفيذ أنشطته الخبيثة حول العالم، ورغبتنا بأن تتصرف إيران كدولة طبيعية، كأن تكون مثلًا كالنرويج".

وفيما يتعلق بالوضع في منطقة الخليج، قال بومبيو: دبلوماسيًا انضم إلينا الحلفاء والشركاء اليوم للقيام بدوريات في مضيق هرمز، لوقف الهجمات الإيرانية على الملاحة بالمنطقة.

وبشأن الرد الإيراني على اغتيال سليماني، قال بومبيو: لم يسقط أي أمريكي في ذلك القصف.

واستدرك: لكننا لن نقلل من خطورة أي هجوم على الولايات المتحدة أو قواتها.

وأردف محذرًا: على النظام الإيراني أن يدرك الآن ما سنفعله إذا ماوضعوا مجددًا حياة الأمريكيين في خطر.. إذا ما صعدت إيران سننهي الأمر بطريقتنا.

وشدد بومبيو على أن العقوبات ستتواصل على إيران إلى أن تتوقف عن "أنشطتها الإرهابية"، وتلتزم بعدم امتلاك أسلحة نووية أبدًا.