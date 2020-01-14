مصرية تحرر محضرًا ضد زوجها في الكويت

14 يناير 2020 - 12:30 ص

حررت وافدة مصرية محضرًا ضد زوجها بدعوى الاعتداء عليها بـ«خرطوم بلاستيك» بعد منتصف الليل، حسب صحيفة «الأنباء الكويتية».

وذكرت الصحيفة أن الوافدة المصرية وزوجها اكتفيا لدى سؤالهما عن أسباب الاعتداء بالقول إنه نتيجة «خلاف خاص وقع بينهما بعد منتصف الليل».

وقال مصدر أمني إن الوافدة، في العقد الثالث، تقدمت إلى أحد مخافر محافظة الأحمدي، واتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بيده وبـ«خرطوم».

أضافت المدعية أن اعتداء زوجها دفعها إلى الاستنجاد بالجيران الذين تدخلوا وبادروا بالاتصال بعمليات الداخلية بناء على توصياتها وفشل المساعي للصلح.

وأضاف المصدر الأمني أن دورية انتقلت إلى مكان البلاغ، وجرى توقيف الزوج ونقله إلى المخفر، وطلب تقرير طبي من الزوجة.

