  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:34 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سجناء في قضية رابعة: "ننتحر لكم"

هذا ما قاله "أديب" عن وفاة متهم بقضية رابعة في السجن

الشرطة الكويتية

مصرية تحرر محضرًا ضد زوجها في الكويت

فاروق حسني: "إللي مش هيقبض من السيسي هيبقى ضده"

فاروق حسني: أنا صاحب فكرة إنشاء المتحف الكبير

تلاميذ رياض الأطفال

أزمة بين البرلمان ووزيرة الثقافة بسبب "قصص الأطفال الجنسية"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن مفاوضات سد النهضة

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

هذا هو السبب الحقيقي لإنخفاض سعر الدولار في مصر

القمح

خبراء وبرلمانيون: «الزمير» يهدد بتدمير زراعة القمح

الدولار

الدولار يواصل التراجع.. ويسجل هذا الرقم

السعودية

ضبط المتسبب في أزمات لمئات الفتيات بالسعودية

الديهي مع الداعشية

داعشية مصرية تكشف تفاصيل صادمة من قلب سجون سوريا

بالفيديو..

هذا ما قاله "أديب" عن وفاة متهم بقضية رابعة في السجن

آخر الأخبار

سجناء في قضية رابعة: "ننتحر لكم"
سجناء في قضية رابعة: "ننتحر لكم"
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله وزير الطاقة الأمريكي عن برنامج السعودية النووي

#

هذا ما قاله علاء مبارك عن احتجاجات "شابات لبنان"

#

جورج قرداحى يصدم الجميع برأيه عن السعودية.. هذا ما قاله

#

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

عقب الإعلامي  عمرو أديب ، على خبر وفاة السجين مصطفى قاسم عبدالله محمد، المتهم بالسجن المشدد 15 عاما في قضية فض اعتصام رابعة، مؤكدا أن هذا الشخص يحمل الجنسية الأمريكية، وهو من الأشخاص الذين ذكرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاسم.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "اليومين الجايين هيبقى عليها دوشة جامدة.. والقضية إنه مواطن مصري معاه باسبور أمريكاني، ومعنديش ملابسات الوفاة".
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم عبدالله محمد؛ للوقوف على أسباب وفاته.
كما أمر بطلب ملفه الطبي وسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله مستشفى جامعة القاهرة "قصر العيني"، وسؤال الأطباء المعالجين له بمستشفى سجن طرة.
وكان المتوفى قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة أمس الأحد؛ لتلقي العلاج هناك غير أنه فارق الحياة اليوم.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة
» بومبيو: نعيد تشكيل سياسة ردع حقيقية ضد إيران
» وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني عمل "مشروع"
» "موسى" يسخر من تدريب الجيش القطري: "مرعب"
» داعية إسلامي: الزوج الصالح يتحمل أذى زوجته
» بوتين يقترح على الأسد دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة سوريا
» إيران تهدد باتخاذ إجراءات أخرى ضد السفير البريطاني
» بريطانيا تحذر إيران من هذا الأمر الخطير
» بشرى سارة.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية
» بالفيديو.. «ماني» يلجأ لطريقة غريبة خوفًا من الحسد
» "ضاعت فلوسك ياقطر" يتصدر تويتر بسبب تعويضات طائرة أوكرانيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة