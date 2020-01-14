إجراء مفاجيء من الأهلي تجاه رمضان صبحي

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أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن دخول الأهلي في مفاوضات جديدة مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي لإنهاء صفقة رمضان صبحي.
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