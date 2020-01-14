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إجراء مفاجيء من الأهلي تجاه رمضان صبحي

الرياضة

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
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أحمد عادل شعبان

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كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن دخول الأهلي في مفاوضات جديدة مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي لإنهاء صفقة رمضان صبحي.


وقال "زكي" في برنامجه: الأهلي عاد لمحاولة إنهاء الصفقة وبخاصة أن رمضان صبحي افتتح بعض المشاريع التجارية ويرغب في البقاء.

وأضاف: رمضان يرغب في البقاء بمصر بعد ولادة ابنه زين.

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