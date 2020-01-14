زوجة قتيل نانسي عجرم تكشف 5 مفاجآت تغير مجرى القضية

14 يناير 2020 - 06:14 ص

كشفت "فاطمة" - زوجة القتيل محمد حسن الموسى - 5 مفاجآت مدوية أثناء ظهورها مع الإعلامي طوني خليفة على قناة "الجديد" اللبنانية.



وجاءت المفاجآت كالتالي:



- يوم الحادث أخبرني زوجي أنه سيذهب إلى منزل أحد الشخصيات رفقة صديق له للحصول على مستحقاته المالية لكنه لم يخبرني أنه هذا الشخص هو فادي الهاشم .



- يوم الحادث أخذ زوجي معه مسدس طفلنا حسن البالغ من العمر 3 سنوات وهو مسدس لعبة ويمكن لأي شخص أن يتعرف عليه.



- زوجي ذكر لي أنه ذهب لفيلا فادي الهاشم من قبل للقيام ببعض الأعمال المتقطعة في حديقة المنزل.



- تلقى محمد وعدًا بالعمل في فيلا نانسي و زوجها مقابل 800 دولار شهريا لكنه لم يحصل عليها.



- محمد كان يصلي ولا يترك فرض ومن المستحيل أن يفكر في السرقة.



