زلة لسان لوالد قتيل نانسي عجرم تكشف المستور على الهواء

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قتيل فيلا نانسي عجرم
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أحمد عادل شعبان

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انقلاب في قضية قتيل "نانسي عجرم"

نانسي عجرم

سلط جمهور المطربة اللبنانية نانسي عجرم الضوء على تصريحات أطلقها والد و زوجة القتيل السوري محمد حسن الموسى مع الإعلامي طوني خليفة بقناة "الجديد" اللبنانية.

واحتفى جمهور "نانسي" بجملتين قالهما والد و زوجة القتيل دون دراية منهما أنهما ربما يتم تفسيرهما بشكل غير المراد لهما.


حيث قالت زوجة القتيل: مستحيل زوجي ما لقى إلا نانسي عجرم يسرقها؟ .. وحتى لو سرقها .. شو بده ينقص عليها؟.

بينما قال والد المجني عليه في اللقاء إنه اتفق مع المحامي الذي يتولى قضية نجله على الحصول على نسبة 10% من أي تعويض يحصل عليه من نانسي عجرم.

وقال الصحفي اللبناني المقرب لنانسي وعجرم و زوجها سعيد حريري ردًا على هذا الأمر: أعتقد أنّ هذه الليلة وبظهور زوجة السارق #محمد_الموسى مع #طوني_خليفة لتقول: "ماذا سينقص #نانسي_عجرم إذا سرقها زوجي؟"، وليعترف والده بأنّه إتّفق مع المحامي أن يدفع له 10 - 15 بالمئة ممّا سيحصّله من نانسي وزوجها #فادي_الهاشم وشَت بالأهداف الحقيقة لهذا #الإبتزاز #كلنا_حدك_نانسي.

وقالت متابعة أخرى: يعني كلام الاب كان واضح بس قال ل #طوني_خليفة انو المحامي تبعو بدو 10 بالمية! 10 بالمية من شو ؟؟؟؟

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