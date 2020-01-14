تعليق لا يُصدق من "مرتضى" على محادثة سيد بعد الحفيظ المسربة

14 يناير 2020 - 06:45 ص

خرج أحمد مرتضى منصور - عضو مجلس إدارة نادي الزمالك - عن صمته حيث علق على المحادثة المزعومة بين سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - وحمادة صدقي - مدرب الهلال السوداني السابق - والتي انتشرت كالنار في الهشيم.



وقال "أحمد مرتضى" في تغريدة: تحدثت من قبل عن ظاهرة المواقع والحسابات الوهمية وحسابات الأطفال ومدى خطورتها .. والقضية ليست الزمالك والأهلي .. القضية أكبر بكثير .. قضية أمن وسلامة مجتمع .. انتبهوا من تجار الانترنت .. وبالتأكيد المحادثة ملفقة.



وكانت صفحات روجت محادثة مزعومة بين "عبد الحفيظ" و "صدقي" حاولوا الزعم من خلالها أن عبد الحفيظ أغرى حمادة صدقي لترك نادي الهلال مقابل الحصول على منصب في الأهلي.



