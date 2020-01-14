  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يهشم رأس والدته في سوهاج.. السبب صادم

يهشم رأس والدته في سوهاج.. السبب صادم

حفتر

حفتر يغادر موسكو ويرفض التوقيع على وقف إطلاق النار.. لهذا السبب

ريم البارودي

ريم البارودي تبكي على الهواء وتكشف سرا عن وفاة فنانة شهيرة

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

مورينيو

مورينيو لمحمد صلاح: لقنتك درسا لن تنساه

سيد عبد الحفيظ

تعليق لا يُصدق من "مرتضى" على محادثة سيد بعد الحفيظ المسربة

قتيل فيلا نانسي عجرم

زلة لسان لوالد قتيل نانسي عجرم تكشف المستور على الهواء

قتيل فيلا نانسي عجرم

زوجة قتيل نانسي عجرم تكشف 5 مفاجآت تغير مجرى القضية

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

إجراء مفاجيء من الأهلي تجاه رمضان صبحي

سجناء في قضية رابعة: "ننتحر لكم"

هذا ما قاله "أديب" عن وفاة متهم بقضية رابعة في السجن

تعرف على الداعية الذي أوصت مديحة كامل أن يقرأ على قبرها

الصفحة الأخيرة

مديحة كامل
مديحة كامل
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مصطفى فتحي: جاهزون للفوز على زيسكو

#

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

#

تعرف على ابنة رشوان توفيق الذي رفض دخولها التمثيل

#

تعرف على موعد توزيع التابلت على طلاب الثانوية

مديحة كامل

حلت أمس ذكرى وفاة الفنانة الراحلة مديحة كامل والتي كانت حياتها تذخر بالعديد من الأحداث .

وفي تلك الذكرى كشف السيناريست مصطفى محرم عن الوصية التي تركتها الفنانة مديحة كامل قبل وفاتها .

وقال "محرم" في حوار تلفزيوني إنه ظل لمدة 10 سنوات لا يرى الفنانة مديحة كامل تماما ولم يرها إلى يوم وفاتها.

وأضاف: أوصت ألا يلمس جسدها شخصا سوى من محارمها ، وطلبت أن يقرأ الداعية عمر عبد الكافي على قبرها.

ورحلت الفنانة مديحة كامل عام 1997 عن عمر يناهز 48 سنة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ريم البارودي تبكي على الهواء وتكشف سرا عن وفاة فنانة شهيرة
» تعرف على الداعية الذي أوصت مديحة كامل أن يقرأ على قبرها
» نجم الأهلي يصدم الجماهير: الفريق لن يفوز بدوري أبطال أفريقيا
» شاهد .. لحظة وفاة مصارع شهير على الحلبة
» مدافع الزمالك: شاركت ضد الأهلي رغمًا عن المدرب بأوامر من مرتضى
» مطرب شهير: أمي ترفض ظهور فتيات في كليباتي وتنصحني بهذا الأمر
» رسميًا.. إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة
» بومبيو: نعيد تشكيل سياسة ردع حقيقية ضد إيران
» وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني عمل "مشروع"
» "موسى" يسخر من تدريب الجيش القطري: "مرعب"
» داعية إسلامي: الزوج الصالح يتحمل أذى زوجته

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة