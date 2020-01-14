الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير تراجعا ملحوظا حيث سجل 15.91جنيه.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي 15.86 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.96 جنيه.
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.86 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.96 جنيه، وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.87 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.97 جنيه.
ظهر12:09 م
فجر
05:32
شروق
06:59
ظهر
12:09
عصر
14:59
مغرب
17:18
عشاء
18:48