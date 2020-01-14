الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير تراجعا ملحوظا حيث سجل 15.91جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي 15.86 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.96 جنيه.

كما سجل في بنك الإسكندرية 15.86 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.96 جنيه، وسجل في بنك التعمير والإسكان 15.87 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.97 جنيه.


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