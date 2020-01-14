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ريم البارودي تبكي على الهواء وتكشف سرا عن وفاة فنانة شهيرة

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ريم البارودي
ريم البارودي
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علا خطاب

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وفاة

واحد من الناس

بكاء

ريم البارودي

ميرنا المهندس

أثارت الفنانة ريم الباروي، حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"،حيث دخلت في نوبة بكاء على الهواء بسبب صورة للراحلة ميرنا المهندس.

وعقب عرض صورة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس،دخلت ريم الباروي في نوبة بكاء شديدة، نادمة بذلك على خلافاتها مع الراحلة .

وقالت ريم البارودي إنها نادمة على الخلاف مع ميرنا المهندس التي كانت تعد واحدة من أقرب صديقاتها، لافتة إلى أن الخلافات كانت بسيطة ولا تستحق.

وفي السياق، فجرت ريم البارودي مفاجأة، عن أن الراحلة لم تتوفى بسبب مرض السرطان كما ظن البعض، مؤكدة أنه كان مرضا نادرا. 

وأكدت حرصها على زيارة قبر ميرنا المهندس بين الحين والآخر، حيث تفضفض وتبوح بأسرارها.

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