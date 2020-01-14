حفتر يغادر موسكو ويرفض التوقيع على وقف إطلاق النار.. لهذا السبب

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أطلاق النار

حفتر

يغادر موسكو

دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا، غادر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، موسكو.

وبحسب مصدر عسكري، فإن خليفة حفتر اشترط تفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوات حكومة الوفاق في طرابلس.

وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي قد أعلن في وقت سابق مع بداية المفاوضات أن حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة.

بينما  وقع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، على وثيقة وقف إطلاق النار.

يذكر أن خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج لم يلتقيا وجها لوجه في موسكو أثناء المفاوضات.


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