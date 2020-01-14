ابنة قاسم سليماني تعاود نشر صورة يد والدها.. ما الأمر

14 يناير 2020 - 09:21 ص

نشرت ابنة قائد فيلق القدس قاسم سليماني صورة ليد والدها وبها الخاتم الذي اعتاد ارتداءه، بعد قتله في القصف الأمريكي الذي استهدفه على صفحتها الجديدة على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وبلغ عدد متابعيها 24 ألف متابع.

وكتبت "زينب سليماني" على الصورة قائلة: "ما رأيت إلا جميل" وكانت قد توعدت الولايات المتحدة بـ"يوم مظلم" وهي تحمل السلاح أثناء خطية الجمعة الماضية في مدينة كرمان.

وأشارت زينب في الخطبة إلى مسيرة والدها التي جاوزت الـ 40 عاما في خدمة إيران، حسبما نشرت "سبوتنك عربي".



