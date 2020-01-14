» يضرب والدته بالفأس لعدم غسل ملابسه

14 يناير 2020 - 10:17 ص

روي عبد الحفيظ عبد الوهاب، عمدة قرية النعمانة بالشرقية، تفاصيل قيام شاب يضرب والدته بالفأس في الشرقية، بسبب عدم غسلها ملابسه.



وقال "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءدي إم سي"، أن الشاب الذي ضرب والدته يدعى "إسلام" ويعاني من خلافات بسيطة مع والدته، وضربها بالفأس، بسبب عدم غسلها لملابسه.



وتابع: "خلافات إسلام مع والدته تدور حول طلبات المنزل، لافتَا إلى أن الأم كانت تعاني من شلل الرعاش، ودخلت في غيبوبة بعد ضربها بالفأس.



وأكد أن الشرطة ألقت القبض عليه، مشيرًا إلى أن "إسلام" يعاني من عدم إتزان نفسي نتيجة تفكك الأسرة.

