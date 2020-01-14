اجتماع مهم لـ "تخطيط الأهلى" مع فايلر

14 يناير 2020 - 10:17 ص

تعقد لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادى الأهلي، اجتماعًا مع السويسرى رينيه فايلر مدرب الفريق الأول الفترة المقبلة، لحسم ملف اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف الفريق يناير الجارى.

يحضر الاجتماع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وزكريا ناصف وخالد بيبو عضوا اللجنة.

وتناقش اللجنة فى الاجتماع موقف الثنائى صالح جمعة وحسين السيد، لاعبى الفريق، بعد أن تقرر عدم الإطاحة بهما إلا في حالة إحضار عرض رسمي، خوفًا من رحيل أى منهما إلى الزمالك.

في سياق مختلف، يدرس الجهاز الفنى رفع اسم حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق، من القائمة لنهاية الموسم، بعد تأكد غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة.