الموت يفجع رئيس "القومى للمرأة"

14 يناير 2020 - 10:23 ص

توفي أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مساء أمس

الصفحة الرسمية للمجلس نعت الدكتورة عبر "فيس بوك"، ونشرت صورة للشاب الراحل وعلقت عليها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون".. توفي إلى رحمه الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى توفي مساء أمس".

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة".

وتابعت: "ويتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".