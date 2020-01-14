» شاهد.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة

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سمية الخشاب
سمية الخشاب
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علا خطاب

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انستجرام

أسود

سمية الخشاب

أحدثت الفنانة سمية الخشاب، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، بجمبسوت أسود، نال إعجاب متابعيها .

ونشرت سمية الخشاب، عدة صور لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بجمبسوت أسود أنيق خطفت به أنظار متابعيها .

 واعتمدت سمية الخشاب في إطلالتها على المكياج الصاخب والشعر المنسدل لإبراز إطلالتها.

 وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية "يا تصيب يا تخيب" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

 وتشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك قام أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، حيث عرضت المسرحية أيام 12 و13 و14 يناير في جدة، وتعرض يومي 19 و20 يناير في الدمام.

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