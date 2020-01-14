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بعد استقبال الإمام الحسين.. قاسم سليماني في جنة الملالي بجناحين
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عبد القادر وحيد

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قاسم سليماني

خامنئي

الخميني

الإمام الحسين

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي  صورة جديدة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وهو في العالم الآخر.

ويظهر قاسم سليماني في الصورة،  وعليه جناحان من الخلف مثل الملائكة،  حيث يقوم  المرشد االإيراني علي خامنئي بإلباسه للذهاب للجنة.

وليست هذه هي الصورة الأولى التي تنشر لقاسم سليماني، وهو في العالم الآخر، بعد اغتياله.

وكانت صور سابقة تم نشرها لقاسم سليماني وهو في جنة الملالي، بعد استقبال الإمام الحسين له بحضرة الخميني، والقائد في حزب الله اللبناني عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق عام 2006 .

كما تم الترويج لتربة  قبر قاسم سليماني، وأنه تشفي الكثير من الأمراض المستعصية ، منها البواسير.

يذكر أنه بعد دفن سليماني بـ 72 ساعة، اندلعت مظاهرات حاشدة في العاصمة الإيرانية طهران، وغيرها من المدن الكبرى في إيران، والتي قامت بتمزيق صور قاسم سليماني، والمرشد الإيراني علي خامنئي.


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