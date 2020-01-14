  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هبة قطب

هل الختان يسبب البرود الجنسي للنساء.. هبة قطب تجيب

محمد راجح

بعد قليل. نظر أولى جلسات استئناف "راجح"

قاسم سليماني

هل شاركت بريطانيا في اغتيال سليماني؟.. جونسون يرد

الحبيب الجفري

الجفري: 3 سمات تميز الجيش المصري

بعد استقبال الإمام الحسين.. قاسم سليماني في جنة الملالي بجناحين

بعد استقبال الإمام الحسين.. قاسم سليماني في جنة الملالي بجناحين

نانسي عجرم وزوجها

مفاجأة تقلب الموازين.. شقيق قتيل نانسي عجرم يكشف هذا السر

فايلر

اجتماع مهم لـ "تخطيط الأهلى" مع فايلر

محمد نجم

محمد نجم.. اشتهر بـ"شفيق ياراجل" وتزوج شقيقة فنان شهير

حفتر

حفتر يغادر موسكو ويرفض التوقيع على وقف إطلاق النار.. لهذا السبب

حادث

مصرع داعية سعودي شهير وأسرته في حادث أليم

في هذه الحالة..

سعاد صالح: رفضك للعلاقة الزوجية مش حرام بشرط

آخر الأخبار

سعاد صالح
سعاد صالح
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

سعاد صالح: مشاركة المرأة براتبها في المنزل حرام شرعا

#

عطية: لو قولت ربنا مش موجود مش ذنب

#

وزير التعليم لـ"المعلمين": مش هنثبت حد غير بشرط

#

مفاجآت جديدة بحياة الراحلة سعاد حسني

تن

سعاد صالح

العلاقة الزوجية

للعلاقة الزوجية

عقبت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على جروب "حد شاف جوزي" المنتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا :"نوع من التجسس، ولها آثار اجتماعية خطيرة".

وأضافت "سعاد"، خلال حوارها عبر فضائية "تن"، أن المرأة دائما تسير وراء عواطفها، وهو ليس عيبا فيها، مطالبة الزوجة بأن تحفظ سر زوجها وخاصة في العلاقة الحميمة، معقبة: "حفظ سر العلاقة من باب ستر العورات".

وأوضحت أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن رفض المرأة للعلاقة الزوجية ليس حراما طالما لعذر، وعلى الزوج أن يقدر، ولن تلعنها الملائكة حتى الصباح، معقبة :"رفضك للعلاقة الزوجية مش حرام بس بشرط يكون فيه عذر مقبول".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ريم البارودي تكشف أسرار علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب
» سعاد صالح: رفضك للعلاقة الزوجية مش حرام بشرط
» شاهد.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة
» يضرب والدته بالفأس لعدم غسل ملابسه
» طائرة خاصة للزمالك أثناء رحلته للجونة
» الزمالك يقيد "كاسونجو" بديلا لحمدى النقاز
» 70 جلدة لمتحرش بطفل على إنستجرام بالسعودية
» الزمالك يختتم تدريباته قبل السفر للغردقة
» ريم البارودي تبكي على الهواء وتكشف سرا عن وفاة فنانة شهيرة
» تعرف على الداعية الذي أوصت مديحة كامل أن يقرأ على قبرها
» نجم الأهلي يصدم الجماهير: الفريق لن يفوز بدوري أبطال أفريقيا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة