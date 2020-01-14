هل شاركت بريطانيا في اغتيال سليماني؟.. جونسون يرد

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متابعات- الدويني فولي

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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تريد صراعا عسكريا بين الغرب وإيران، ودعا إلى تهدئة التوتر في المنطقة. 

وأشار جونسون، إلى أن  بلاده لم تشارك في عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني قائلا :"ليس من فعلنا". 

وفي شأن الاتفاق النووي الإيراني، قال رئيس وزراء بريطانيا إنه لا بد من منع إيران من حيازة سلاح نووي، معتبرا أنه إذا "تخلينا عن الاتفاق النووي فسنحتاج لبديل"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استبدال الاتفاق النووي الإيراني باتفاق جديد "صفقة ترامب" وسيكون ذلك وسيلة رائعة للمضي قدما".

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