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فاروق حسني عن المتحف المصري الكبير: "الخيال المستحيل"

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أمينة عبد العال

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بدعوة من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قام بزيارة المتحف المصري الكبير، أمس الإثنين، الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق وعالم الآثار الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية وكان في استقبالهم وزير السياحة والآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة والدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف.

وتضمنت الزيارة جولة بموقع المتحف والبهو حيث يقف تمثال الملك رمسيس الثاني والدرج العظيم وقاعات العرض الخاصة بمجموعة الملك الشاب توت عنخ أمون وموقع ميدان المسلة المعلقة.

وخلال الجولة أعرب الفنان فاروق حسنى عن سعادته بزيارة المتحف المصري الكبير ووصفه بأنه الخيال المستحيل الذي أصبح حقيقة، مؤكدًا أن المتحف شاهد علي تاريخ الإنسانية والعمل يجري فيه علي قدمٍ وساق.

وقد وجه فاروق حسني التحية والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمنحه من اهتمام خاص لمتابعة العمل اليومي لهذا الصرح الخالد، مؤكدًا أن هذا المتحف سيكون هدية للإنسانية جمعاء.

كما وجه أيضًا التحية والشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء عاطف مفتاح وكذلك لكل القائمين من الأيدي المصرية لما يقومون به من مجهودات لتنفيذ هذا الصرح العملاق، الأمر الذي يدعو للدهشة والفخر.

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