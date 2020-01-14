هل الختان يسبب البرود الجنسي للنساء.. هبة قطب تجيب

14 يناير 2020 - 10:50 ص

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، أن الختان يؤثر على حياة الفتاة منذ طفولتها إلى أن تكبر، معقبة: "من يجري تلك العملية لابنته فهو يرتكب في جريمة في حقها".



وأضافت "قطب"، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار"، بأنه ليس من حق أحد أن يقطع عضو عامل في جسد شخص آخر".



وتابعت: "عملية الختان لا تتسبب في الشعور بالبرود الجنسي لدى النساء، مشيرة إلي أن الفتاة التي تجرى لها عملية الختان تشعر بقهر لا يوصف، كما يتربى كره كبير للشخص الذي تسبب لها في إجراء تلك العملية".

