أول تعليق لـ"عبد الغني" بعد الحكم بحبسه

14 يناير 2020 - 11:18 ص

عقب الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، على تداول البعض خبر الحكم عليه بالحبس سنة، لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه، قائلاً: "حكم قديم".

وأضاف"عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي بأن هذا الحكم صدر منذ شهرين، وهناك جلسة أخرى بخصوص هذا الأمر اليوم".

وتابع: "معرفش مين وراء انتشار الخبر في هذا الوقت قبل الجلسة بـ24 ساعة، أنا أصغر شخص في عائلتي، ولست مسئولا في يوم من الأيام عن توزيع ميراث العائلة".