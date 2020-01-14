  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرادعي

رسالة مفاجئة من " البرادعي": يكفي هذا الأمر

الأهلى

مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

الإعلامي عمرو أديب

أديب: فيه ضجة كبيرة هتحصل ومش هنخلص

صلاح

لاعب فرنسى يهدد مسيرة "صلاح" بصفوف "الريدز"

غادة والي وزيرة التضامن

اتهام يلاحق "غادة والي".. وترد: معايا شهود

ارشيف

برشلونة يعمل بنصيحة «آل الشيخ» فى هذا الأمر

ارشيفية

إمام مسجد يتزوج " رجل".. ويكتشف الخديعة بعد أسبوعين من الدخلة

أولي جلسات الاستئناف في قضية " شهيد الشهامة"

غياب والد "شهيد الشهامة" عن أولى جلسات الاستئناف

مجدي عبد الغني

أول تعليق لـ"عبد الغني" بعد الحكم بحبسه

هبة قطب

هل الختان يسبب البرود الجنسي للنساء.. هبة قطب تجيب

أول تعليق لـ"عبد الغني" بعد الحكم بحبسه

آخر الأخبار

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ " البرادعي" بعد مقتل سليماني

#

أول تعليق لـ سعد سمير بعد إصابته بقطع في "وتر أكليس"

#

أول تعليق للبشير بعد الحكم بحبسه عامين

#

أول تعليق لـ«طارق العريان» بعد انفصاله عن أصالة

الحدث اليوم

مجدى عبد الغنى

سيد علي

عقب الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، على تداول البعض خبر الحكم عليه بالحبس سنة، لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه، قائلاً: "حكم قديم".

وأضاف"عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي بأن هذا الحكم صدر منذ شهرين، وهناك جلسة أخرى بخصوص هذا الأمر اليوم".

وتابع: "معرفش مين وراء انتشار الخبر في هذا الوقت قبل الجلسة بـ24 ساعة، أنا أصغر شخص في عائلتي، ولست مسئولا في يوم من الأيام عن توزيع ميراث العائلة".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. شلال يتحدى الجاذبية وتنطلق مياهه لأعلى
» السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا بـ "الاتحادية"
» مقتل 57 شخصًا في انهيارات جليدية
» الموت يفجع رئيس "القومى للمرأة"
» فاروق حسني عن المتحف المصري الكبير: "الخيال المستحيل"
» مميزات خفية لمواقع التواصل أهمها "الصور".. تعرف عليها
» مدرب جديد لـ "برشلونة" الإسبانى
» ريم البارودي تكشف أسرار علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب
» سعاد صالح: رفضك للعلاقة الزوجية مش حرام بشرط
» شاهد.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة
» يضرب والدته بالفأس لعدم غسل ملابسه

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:59 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة