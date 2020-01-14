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إمام مسجد يتزوج " رجل".. ويكتشف الخديعة بعد أسبوعين من الدخلة

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متابعات- أمينة عبد العال

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إمام مسجد

أوغندا

مراسم الزواج

تزوج إمام مسجد في أوغندا من رجل دون أن يعرف، ولم يكتشف الخدعة إلا بعد أسبوعين من الزواج، للنصب والاحتيال عليه.

وأوضح إمام المسجد ما حدث بأنه كان يبحث عن امرأة ليتزوجها وتعرف على فتاة جميلة محجبة وعندما طلب منها الزواج وافقت، وأخبرته أنه لا يمكنه الاقتراب منها إلا بعد أن يدفع المهر لخالتها.

وبحسب ما تم تداوله فإنه بعد انتهاء مراسم الزواج لم يقترب من عروسته لمدة أسبوعين لزعمها أنها في فترة الحيض، متابعًا: تركتها حتى تتحسن وذهبت إلى عملى, إلى أن فوجئ أحد جيران العروس بها وهي تقفز فوق الجدار بين المنازل أثناء محاولتها سرقة الأجهزة الكهربائية وأدوات الطهي والملابس فأبلغوا الشرطة.

جدير بالذكر أن تحقيقات النيابة كشفت عن أن المتهم تنكر للنصب والاحتيال وسرقة مسكن الإمام وتم إلقاء القبض علي خالته المزعومة.




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