غياب والد "شهيد الشهامة" عن أولى جلسات الاستئناف

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متابعات- أمينة عبد العال

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التضامن

إسعاد يونس

تشهد محكمة جنايات مستأنف الطفل بشبين الكوم أولى جلسات الاستئناف في قضية "محمود البنا" والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، ولم يحضر والده إلى الجلسة.

وحضر والد المتهم الأول محمد راجح لأول مرة الجلسة وأهالي المتهمين الثلاثة الآخرين.

يذكر أن المحكمة تنظر استئناف المتهمين على الحكم الصادر من محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بحبس محمد راجح و2 آخرين 15 سنة والسجن 5 سنوات للمتهم الرابع والذي ساعد المتهم علي الفرار من الواقعة.

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