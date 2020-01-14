برشلونة يعمل بنصيحة «آل الشيخ» فى هذا الأمر

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بعد ساعات قليلة من ترشيح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، لـ كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق، لقيادة فريق برشلونة خلفًا لـ فالفيردي، أعلنت بالفعل إدارة النادى مساء أمس، تولي صاحب الـ 61، عاما القيادة الفنية للفريق.

وكتب "آل الشيخ" عبر "تويتر": "قلت لصديقي ميسي من ثلاثة أشهر، وما زالت أقول، لا بد من تعيين كيكي مديرًا فنيا لبرشلونة سريعا".

ورحل فالفيردي عن تدريب برشلونة، بعد الهجوم عليه مؤخرًا، بسبب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الخميس الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



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