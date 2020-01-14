  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البرادعي

رسالة مفاجئة من " البرادعي": يكفي هذا الأمر

الأهلى

مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

الإعلامي عمرو أديب

أديب: فيه ضجة كبيرة هتحصل ومش هنخلص

صلاح

لاعب فرنسى يهدد مسيرة "صلاح" بصفوف "الريدز"

غادة والي وزيرة التضامن

اتهام يلاحق "غادة والي".. وترد: معايا شهود

ارشيف

برشلونة يعمل بنصيحة «آل الشيخ» فى هذا الأمر

ارشيفية

إمام مسجد يتزوج " رجل".. ويكتشف الخديعة بعد أسبوعين من الدخلة

أولي جلسات الاستئناف في قضية " شهيد الشهامة"

غياب والد "شهيد الشهامة" عن أولى جلسات الاستئناف

مجدي عبد الغني

أول تعليق لـ"عبد الغني" بعد الحكم بحبسه

هبة قطب

هل الختان يسبب البرود الجنسي للنساء.. هبة قطب تجيب

في باكستان..

مقتل 57 شخصًا في انهيارات جليدية

عرب وعالم

عينات جليد عمرها 2000 عام تكشف أسرار تغير المناخ
عينات جليد عمرها 2000 عام تكشف أسرار تغير المناخ
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

قتيلان في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

#

قتلى ومصابون فى إطلاق نار أمام القصر الرئاسي بالمكسيك

#

مقتل 24 جنديًا بمالي فى هجوم للمتشددين

#

ليبيا: 13 قتيلا من عاملي المجال الصحي في 2019

ايطاليا

وزراء

السيسي

الاتحادية

قتل عشرات الأشخاص في انهيارات جليدية في باكستان بعد أمطار غزيرة شهدتها البلاد أمس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين حكوميين كبيرين اليوم الثلاثاء، أن 57 شخصًا على الأقل قُتلوا واعتُبر آخرون في عداد المفقودين بعد انهيارات جليدية في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأضاف المسئولان أن ”العديد من القرويين تقطعت بهم السبل وسط الانهيارات الجليدية في منطقة وادي نيلوم بعد أمطار غزيرة تسببت أيضًا في انهيارات أرضية“.

وأفاد أحد المسئولين أن هناك العديد من البلاغات عن مفقودين ومن يخشى أن يكونوا قُتلوا وجهود الإنقاذ ما زالت جارية".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. شلال يتحدى الجاذبية وتنطلق مياهه لأعلى
» السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا بـ "الاتحادية"
» مقتل 57 شخصًا في انهيارات جليدية
» الموت يفجع رئيس "القومى للمرأة"
» فاروق حسني عن المتحف المصري الكبير: "الخيال المستحيل"
» مميزات خفية لمواقع التواصل أهمها "الصور".. تعرف عليها
» مدرب جديد لـ "برشلونة" الإسبانى
» ريم البارودي تكشف أسرار علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب
» سعاد صالح: رفضك للعلاقة الزوجية مش حرام بشرط
» شاهد.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة
» يضرب والدته بالفأس لعدم غسل ملابسه

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

محمد صلاح - 57 %
رياض محرز - 4 %
ساديو ماني - 39 %
اجمالى المصوتين:388

  • عصر

    02:59 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة