أديب: فيه ضجة كبيرة هتحصل ومش هنخلص

إيمان هاني
عقب الإعلامي عمرو أديب، على خبر وفاة أحد المتهمين في قضية رابعة بالسجن، قائلاً: "هتحصل ضجة ومش هنخلص".
وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "مصطفى قاسم المتهم في قضية رابعة توفي في السجن، ويحمل الباسبور الأمريكي، عشان كده بقولكم أن فيه ضجة كبيرة هتحصل على وفاته داخل السجن".
وتابع: "المتهم مصطفى قاسم كان يحمل الجنسية الأمريكية والمصرية، وأحد الأشخاص طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية".
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