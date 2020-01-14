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"التغذية المدرسية" و"ذوي الإعاقة" على مائدة حوار وزيري التضامن والتعليم

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وزير التعليم و وزير التضامن
وزير التعليم و وزير التضامن
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متابعات- سارة أشرف

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التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بديوان عام الوزارة، لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة والتي منها التغذية المدرسية والحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال والمدارس المجتمعية ومدارس التربية الخاصة وملف دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في المراحل التعليمية وتفعيل مميزات كروت الخدمات المتكاملة وتطبيق أكواد الإتاحة، ومشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي تكافل والذي يشترط حضور أطفال أسر تكافل  80% علي الأقل من أيام الدراسة.

واتفق وزير التربية والتعليم ووزيرة التضامن على التعاون لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة والمناهج الجديدة التي يقدمها نظام التعليم الجديد.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية "متعددة الاستخدامات، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرا، كحلول سريعة لعلاج بعض مشاكل المدارس المجتمعية والحضانات وفقاً لاحتياجات المناطق.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على تشكيل لجنة من الوزارتين لتحسين جودة التغذية المدرسية والتي تقدم لما يقرب من 11.5 مليون طالب، وتفعيل البروتوكول الموقع بين الوزارتين فنيًا يخص متابعة معدلات غياب أطفال أسر تكافل وكرامة في المدارس بمراحلها المختلفة.

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