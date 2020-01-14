» اتفاق بين الإمارات واليابان بتكلفة 8.1 مليون

14 يناير 2020 - 12:38 م

وقعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقًا للتعاون مع اليابان في مجال الطاقة لتخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من الخام في مستودعات يابانية.

وينص الاتفاق الجديد ومدته 3 سنوات على أن" أدنوك" تستطيع تخزين الخام في المنشآت اليابانية وبيعه إلى عملائها شريطة أن تغطي أي نقص في إمدادات النفط بالسوق اليابانية بكميات محددة إذا ما وقع.

جدير بالذكر أن اليابان تستورد حوالي 25% من حاجاتها للنفط الخام من الإمارات وتأتي الخطوة في ظل سعي اليابان لتعزيز أمن إمدادات الطاقة لديها في ظل توترات جيوسياسية بالشرق الأوسط تزيد منذ العام الماضي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية.