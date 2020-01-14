» تسريب فيديو لهاتف سامسونج الجديد القابل للطى

14 يناير 2020 - 12:51 م

سربت صورة لهاتف سامسونج الجديد القابل للطى جلاكسى زد فليب، والتى أظهرت تصميمًا جديدًا مبتكرًا.

وتعود "سامسونج" فى تصميمها إلى النمط التقليدى القديم للهواتف القابلة للطى، والذى يشبه بصورة كبيرة هاتف موتورولا رازر.

ونقلت الشركة الكورية الجنوبية مفاتيح التشغيل والتحكم بالصوت إلى الجهة اليمنى من الهاتف، بحيث يكون مفتاح التشغيل أعلى اليمين، فيما التحكم بالصوت أسفل اليمين.

وسيوجد بالجهة الخلفية كاميرا مزدوجة رئيسة بفلاش من نوع LED ، بالإضافة إلى مفصلات تشبه فى نوعيتها تلك الموجودة في جلاكسي فولد.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف جلاكسي زد فليب خلال شهر فبراير المقبل.