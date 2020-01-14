» 20 لاعبا بقائمة المصرى استعدادًا لأسوان

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بورسعيد

المصرى

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قائمة

ستاد الجيش

أعلن إيهاب جلال، مدرب المصرى البورسعيدى قائمة فريقه للانضمام لمعسكر مغلق يبدأ عصر اليوم بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة، استعدادًا لمباراة أسوان بالجولة الثالثة عشر من الدورى والمقرر لها الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد الجيش بالسويس.

وتضم القائمة 20 لاعبًا وهم :

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: أحمد شوشة، محمود حمد، إسلام أبو سليمة، كريم العراقي، عمر كمال، سعيدو سيمبوريه، بهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، أحمد عادل ميسي، إسلام عطية ، حسن علي، مفتاح طقطق، أيمن ندا.

خط الهجوم: أحمد ياسر، أوستين أموتو.


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