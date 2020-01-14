» قطب: "هذه الوجبة تؤدي إلى الضعف الجنسي"

14 يناير 2020 - 01:20 م

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية، أن النسبة الأكبر من الشباب الذين يشتكون من الضعف الجنسي، هم من الفئة العمرية ما بين 25 إلى 35 عامًا.

وأضافت "قطب"، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، أن التلوث والدهون المحروقة تؤدي إلى الضعف الجنسي، معقبة: "الأكل المسبك يؤدي إلى الضعف الجنسي".

وتابعت: "أن التدخين يتسبب بدرجة كبيرة في الإصابة بالضعف الجنسي، وأيضًا السجائر الإلكترونية وخاصة ذات النكهة، لافتة إلي أن التدخين يؤدي إلى صعوبة توصيل التغذية للأعضاء.