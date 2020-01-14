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إليسا تثير ضجة: "بتسمحولنا نرجع نثور"

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علا خطاب

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علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، على الأحداث الجارية في بلادها لبنان قائلة:" بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن؟".

وكتبت اليسا، في تغريدتها، على "تويتر":"عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن؟".

وتعتبر اليسا من اوائل الفنانات اللبنانيات التي دعمت الثورة في لبنان، حيث دعمت الحراك الشعبي الواسع الذي يشهده بلدها منذ 17 اكتوبر الماضي، وذلك سواءا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي او المشاركة الفعلية في بعض المظاهرات.

ولتأكيد دعمها للثورة اللبنانية، أطلقت اليسا اغنية جديدة من وحي الثورة أغنية تحت عنوان "عم ثور" من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم .


 

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