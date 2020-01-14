" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

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عبد القادر وحيد

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كوم حمادة

امتحان

آية قرآنية

الغة العربية

مصر مهد الحضارة

انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك صورة ضوئية لنموذج امتحان مادة اللغة العربية بإدارة كوم حمادة التعليمية.

وتسببت الصورة الضوئية في حالة من الجدل أمس الإثنين، حيث تضمنت أسئلة الامتحان خطأ فادحا في السؤال الخامس والخاص بـ " الخط".

 وجاء نص السؤال قال الله تعالي:" مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه" مع العلم بأنهذه جملة نثرية، وليست آية قرآنية .

ووصف النشطاء هذا الخطأ الفادح بالكارثة، معربين عن غضبهم الشديد نتيجة الخطأ في ورقة الأسئلة.

محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أعلن عن إحالة المتسبب في واقعة ورقة أسئلة مادة اللغة العربية وخط عربي للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم حمادة التعليمية للتحقيق.

وأضاف أن غرفة العمليات تلقت شكوى بالخطأ فور فتح المظاريف الخاصة بالأسئلة علي تلاميذ الصف الخامس، حيث تم إحالة الواقعة للتحقيق.

وأشار إلى أن ما حدث هو خطأ مطبعي، وجاري التحقيق مع المتسبب في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


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